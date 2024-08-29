大陸央視新聞報導，大陸國家衛生健康委8月29日發布《2023年中國衛生健康事業發展統計公報》。根據《公報》，中國大陸人均預期壽命達到78.6歲，孕產婦死亡率下降到15.1／10萬，嬰兒死亡率下降到4.5‰，均為歷史最好水準。

《公報》顯示，衛生資源總量持續穩步增長。2023年底，大陸全國醫療衛生機構總數107萬0785個，比上年增加3萬7867個，其中醫院3萬8355個，比上年增加1379個。床位1017.4萬張，比上年增加42.4萬張。每千人口醫療衛生機構床位7.23張。

2023年底，大陸衛生技術人員總數1248.8萬人，比上年增加83.0萬人，其中醫院衛生技術人員772.3萬人。2023年，每千人口執業（助理）醫師3.40人，每千人口註冊護士4.00人，每萬人口全科醫生3.99人。

2023年底，大陸共有鄉鎮衛生院3萬3753個，床位150.5萬張，衛生人員160.5萬人，與上年比較，床位增加4.9萬張，人員增加7.5萬人。共有社區衛生服務中心（站）37177個，衛生人員77.8萬人，衛生人員數比上年增加6.0萬人。共有村衛生室581964個，在村衛生室工作的人員132.7萬，其中執業（助理）醫師和持鄉村醫生證的人員110.8萬人，與上年比較，執業（助理）醫師增加0.6萬人。

《公報》指出，醫療服務提供量和效率同步提升。2023年，大陸醫療衛生機構總診療人次95.5億，比上年增加11.3億人次，居民平均到醫療衛生機構就診6.8次；入院人次3萬0187.3萬，比上年增加5501.1萬人次。其中，醫院總診療人次42.6億，入院人次2萬4500.1萬。醫院病床使用率79.4％，其中，公立醫院86.0％。醫院出院患者平均住院日為8.8日，其中公立醫院為8.4日。鄉鎮衛生院診療人次13.1億，比上年增加1.0億人次；入院人次3992.1萬，比上年增加753.0萬人次。社區衛生服務中心診療人次8.3億，入院人次480.4萬；社區衛生服務站診療人次2.1億。村衛生室診療人次14.0億，比上年增加1.2億人次。

《公報》表明，次均醫療費用控制略有成效。2023年，醫院次均住院費用10315.8元（人民幣，下同），按當年價格比上年下降5.0％，按可比價格下降5.2％；次均門診費用361.6元，按當年價格比上年上漲5.5％，按可比價格上漲5.3％。衛生總費用初步核算為90575.8億元，其中：政府衛生支出占26.7％，社會衛生支出占46.0％，個人衛生支出占27.3％。人均衛生總費用6425.3元，衛生總費用占GDP的比例為7.2％。

在中醫藥服務、疾病預防控制和公共衛生工作等方面，根據《公報》，2023年，大陸中醫類醫療衛生機構總數9萬2531個，比上年增加12212個；床位比上年增加14.4萬張；中醫藥衛生人員總數104.5萬人，比上年增加12.6萬人；總診療人次15.4億，比上年增加3.1億人次；出院人次4981.0萬，比上年增加1119.7萬人次。專業公共衛生機構衛生技術人員80.8萬人，比上年增加2.8萬人。2023年，在基層醫療衛生機構接受健康管理65歲以上人數1萬3545.7萬。