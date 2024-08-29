AI晶片大廠輝達（NVIDIA）公布財報，但盤後股價一度下跌逾8%，市場解讀敗筆是第3季營收預測未達高標，天風國際分析師郭明錤在社交平台X發文，分析對輝達財報的4大看法，他認為財報揭曉後的股價表現，並不代表未來數月股價趨勢。

一、輝達第3季的營收預測300億至320億美元看似優於預期，但實際上低於買方預期的330億至350億美元，這是造成輝達財報公布後，股價下跌的一大主因。

二、他先前提及輝達財報重點，是觀察Blackwell RTO費用對獲利的影響，這次財報中提到這項影響，並指出此負面影響可能會持續，這在短線上不利股價表現。

三、根據他的供應鏈調查，2024年底前輝達GB200 NVL36出貨量約3000至5000櫃，符合公司提及Blackwell晶片在第4季將創造幾十億美元的說法。

四、輝達公布財報揭後的股價表現，比較像是反應短線投資人對第2季財報的預期，不代表未來數月的股價趨勢。他認為，輝達提到Blackwell晶片將在第4季貢獻營收，釐清了投資人對GB200出貨遞延的顧慮，將有利未來數月股價趨勢。

輝達財報行情失靈，衝擊台股今（29日）一度重挫逾350點，盤中跌勢收斂，終場跌168.81點、跌幅0.7%，收22201.85點，成交金額約3352億元。