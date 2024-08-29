新北捷運環狀線受到0403花蓮大地震影響，造成橋和站到板新站營運中斷，原本評估需到2025年6月才能修復，施工單位不斷檢討工程的方式及作法，使進度前推，有望在年底完成修復。新北捷運公司也在今（29）日宣布，9月2日起，新北產業園區站到板橋站的尖峰時段班距再次縮短為12分鐘1班。

新北環狀線北段「新北產業園區站到板橋站」自今年6月3日起，為縮短乘客候車時間，有效運用每列車班次，已全面採用雙線雙向「站站停」模式，有效紓解通勤及通學旅客的需求，尖峰時段班距為15分鐘。

為使候車時間再度優化，新北捷今宣布，9月2日起，新北產業園區站到板橋站的尖峰時間班距再次縮減，從原先的15分鐘縮短到12分鐘，大坪林到中和則維持7至8分鐘。

捷運公司說，因回送車與原月台搭乘方向不同，旅客於進站前，可利用車站出入口處及驗票閘門前公告海報、列車進站倒數顯示螢幕等公告系統，確認即將前往目的地之列車所在月台，以免坐錯方向，另外，列車進站倒數顯示螢幕也將顯示列車進站剩餘時間，讓乘客能有效掌握時間，避免趕不上車或在月台進行奔跑造成危險。

此外，橋和站至板新站仍在積極搶修，因此將有不定期道路封閉的情況，除了影響用路人外，對於公車或接駁公車也會有影響，旅客可多利用新北捷運官方網站及粉絲專頁，以獲取最新營運訊息。