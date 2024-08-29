文化幣「國片馬拉松」最後衝刺，倒數17天1,000點文化幣仍有到手機會。文化部表示，文化幣自1月20日發放至今，領取人數121萬人，領取率破8成，使用金額逾11億元，其中「國片馬拉松」點數回饋自7月5日推出，吸引逾7.3萬人次進戲院看國片，使用逾2,366萬元。

從數據觀察，累積看2次國片的有2.3萬人，看3次以上有逾0.32萬人，更有129位死忠粉絲看超過5次，獲得1,000點回饋，還有1.1萬人看了1次國片，可以趁最後幾天再看1部，馬上賺100點。到年底前的文化幣零用金，可以繼續享有買書、看電影、看表演的文化小確幸。

文化部7月初推出文化幣「國片馬拉松」點數回饋，鼓勵16～22歲青年在9月15日前進戲院看國片，累積看2次可獲得100點、3次200點、4次300點，最高累積5次，共可獲得1,000點。

文化部長李遠表示，自己的電影自己看，自己的文化自己創造，期待臺灣21世紀的新文化運動，就從電影開始。即使白天公務繁忙，他幾乎每周都有一天晚上現身戲院力挺所有國片，28日出席即將在明天上檔，也是暑假檔壓軸的《愛情城事》。

《愛情城事》演員陣容堅強，聚集多位來自臺灣、香港、馬來西亞、不丹、法國等年輕導演，各自創造出共10段不同的情感故事，企圖創造另一種全新電影創作模式。李遠表示，讓他想起1980年代初期中央電影公司啟用4位年輕新秀導演楊德昌、柯一正、張毅、陶德辰所拍攝的「光陰的故事」，當時被許多人譏笑為學生實驗電影，結果獲得不錯票房，開啟1980年代「臺灣新電影浪潮」，一直延續到1990年代。

除了《愛情城事》即將上映，《夏日的檸檬草》、《鬼才之道》、《角頭：大橋頭》等多部國片也正上映，或將於9月初上映。