該全球第二大烈酒生產商保持了四月的全財年財測，儘管美國和中國市場銷售乏力，但第四財季(4~6月)銷售回升。

保樂力加全財年在美國的銷售下降了9%，在中國市場的降幅更大，達到10%。不過該公司說，其它地區的銷售在下半財年都有所回升，而且在印度市場取得不錯的成長，銷售增加6%。

公司表示，這協助了全財年實現目標，銷售大致上持穩，高於分析師預期的減少1.2%。

董事長兼執行長Alexandre Ricard在聲明中說，公司在經濟和地緣政治不確定環境下，已經取得了穩定的業績。

由於高利率、高通膨，以及困難經濟環境，昂貴的烈酒銷售榮景在疫情過後已經不復不存在。

此外由於美國零售商和批發商削減了庫存，以反映需求下降，保樂力加受到的衝擊尤其嚴重。同時之間，由於陷入困境的經濟，削弱了消費者信心，中國銷量表現也遜於預期。

保樂力加表示，預計本財季(7~9月)將是疲軟的，美國將進一步調整庫存，而中國整體環境非常的疲弱。

不過公司表示，其它地區將保持良好業績，銷售將持續復甦，使得銷售恢復成長。

保樂力加表示，就中期而言，它仍有信心實現近7%的銷售成長率。