台灣第一名模林志玲已連續15年推出慈善年曆了，年曆中每一個小方格都代表著平凡而精彩的一天，志玲姊姊開心笑說「我們踏踏實實地陪伴大家走過這15年的每一天，可以算是一起成長的知心好友了，感謝大家的支持與陪伴」。 2025年慈善年曆的主題為「溫柔而堅定」，以雙封面不同的造型展現林志玲溫柔又堅定的力量；其中一款跳躍式的動作，讓姊姊112公分的美腿一覽無遺，另一款則是展現她一貫的優雅美麗。

永遠散發著溫柔與優雅的林志玲，讓大家不自覺地想親近，然而在她柔軟的外表下，卻有著一顆強大的內心，一路走來勇於迎向各種挑戰，骨子裡充滿勇氣與堅定。尤其是成為媽媽以後，也更深刻理解每位母親的韌度無與倫比。年曆中特別收錄公公的手繪圖稿，林志玲特別喜愛公公不定期寄來親手繪的季節花語明信片，其中日本風情的花卉圖案，也蘊含著溫暖的深意。當公公婆婆看到印刷成冊的年曆時，也充滿了感動與驚喜。

林志玲介紹今年慈善年曆的主題為「溫柔而堅定」。（志玲姊姊慈善基金會提供）

2024年世界各地發生了一些災難事件，許多人因此感到沮喪與傷心，但林志玲覺得無論是自然環境的災害還是個人生活的挑戰，這些困難經歷也會使我們更加堅韌，並期待著未來能夠更加美好，相信2025年一定是更好的一年。

年曆其中一款跳躍式的動作讓姊姊112公分的美腿一覽無遺。（志玲姊姊慈善基金會提供）

歷年年曆義賣所得用於推廣兒少心理健康課程、支持弱勢兒童教育與醫療經費、倡導女性身心健康議題、扶助重大災害等項目，希望持續傳遞給大家溫暖的正向能量；今年，志玲姊姊更將「心理健康」的議題推動且落實到校園課程中，希望讓更多兒少能夠認識自己的心靈與情緒、養成正向積極的性格，進而培養心理韌性、呵護心理健康。

年曆另一款則展現林志玲一貫的優雅美麗。（志玲姊姊慈善基金會提供）

志玲姊姊慈善基金會自2011年成立至今，累積資助超過數十萬人次的大小朋友。其中，兒童早療及醫療資助受惠兒少超過十萬人次，兒少圓夢計畫服務兒少近十萬人次，女性健康議題、弱勢社會關懷及重大災害扶助的受益人次超過三萬人次。基金會也榮獲臺北市社會局頒發社福單位優等獎狀，捐助成果有目共睹。往後將持續協助發展遲緩兒童的早期療育學習經費及醫療設備、支持弱勢地區學童的學習圓夢計畫、認養原住民兒童舞樂文化傳習計畫、提供獨居長者生活物資關懷以及關注兒童教育、守護兒童心理健康。

2025志玲姊姊慈善年曆將於明（30日）上午11點起，在momo購物網、7-ELEVEN超商OPEN POINT APP開始預購，不同通路各有不同的限量贈品，送完為止！詳情上志玲姊姊基金會官方臉書或官網查詢。