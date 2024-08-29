胰島素阻抗為體內細胞對胰島素不太敏感的情況，除了是糖尿病重要指標外，也可能造成心血管疾病、癌症、失智等。對此，營養師李婉萍盤點8個胰島素阻抗的無痛8徵兆，包括腰圍身高比超標、黑色棘皮症、渴望糖分、體重不易下降、關節腫脹、長痘痘、容易疲勞，以及多囊性卵巢症候群，務必要注意。

李婉萍在個人粉專發影片，盤點以下胰島素阻抗8大高風險症狀，以供民眾參考：

1、腰圍身高比值大於或等於0.5：假設腰圍是80公分、身高160公分，腰圍除以身高就是0.5，應盡快就醫檢查。

2、黑色棘皮症：檢查腋窩或脖子後方，若出現黑色一片一片或一條一條的黑色素沉澱現象，且無法透過清潔消除，就可能是血糖高，造成黑色素囤積的結果。

3、渴望糖分：即使有吃正餐，甚至也吃了點心、下午茶，無論吃進好的或不好的澱粉，仍還是很渴望糖類、澱粉食物

4、體重不易下降：明明仔細計算過熱量，卻還是瘦不下來，就很可能有胰島素阻抗。

5、關節腫脹：手指、手肘關節或是腳、膝蓋處，莫名較腫脹，也可能跟胰島素阻抗有關。

6、長痘痘：因血糖偏高、營養太多，導致皮膚容易長痘痘。

7、容易疲勞：有些人會以為工作忙自然會疲勞，然而，血糖一直偏高時，糖分無法進入細胞使用，就會造成細胞很飢餓，從而使身體代謝不正常，造成疲憊、昏昏欲睡等情況，就算吃完東西休息後都沒有幫助。

8、多囊性卵巢症候群：此類患者經常有胰島素阻抗的問題，務必要注意血糖變化。