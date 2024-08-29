花蓮縣政府推動免費營養午餐政策逾10年，期間選用在地優質食材，確保學生吃的營養且健康，隨新學期將至，教育處持續優化菜色，除定期供應豆奶、水果點心、有機蔬菜等，更要求廠商供應大塊狀肉品、增加湯品食材量及增加使用生鮮水產品頻率，讓學生在校吃得開心，家長也能安心。

縣府教育處自99學年度起實施免費營養午餐政策，選用當地當季食材烹調料理，且為持續優化菜色豐富度，除加入定期食用有機蔬菜、供應在地有機豆奶及提供水果、乳品、堅果等點心，並將營養午餐畫分10個區域發包，提升團膳業者服務品質。

教育處今天在開學前夕宣布113學年度營養午餐再優化，每月提供3次在地有機豆奶及1次國產驗證豆奶，以推動地方創生及食農教育；每天提供水果、乳品、堅果等，確保學生營養均衡；每周供應2次有機蔬菜，支持本地農業並保障食品安全；融入新住民飲食，擴展學生味蕾體驗。

教育處代理處長翁書敏表示，新學期除在既有基礎上持續優化，另還要求廠商每月至少提供3次以上大塊肉品，如雞腿排、雞翅等，讓學生吃到食物原型、增加口慾；每月至少2次供應生鮮水產品，且湯品每人食材份量要達到40克以上，豐富菜色並提升學生用餐滿意度。

縣長徐榛蔚表示，縣府一直將師生的營養、衛生及安全視為重要政策，期望透過此次學校午餐優化措施，讓學生安心享用有機食材，進一步提升健康與安全，也藉此支持在地有機農業發展。

花蓮縣家長協會理事長徐懿香表示，廠商營使用在地有機食材，烹調出許多特色菜色，能滿足孩子口慾，也能減少挑食情況，感謝縣府10多年嚴格把關學校營養午餐的營養及衛生，讓家長相當安心。