行政院拍板由發言人陳世凱接任交通部長，最快下周一上任，但陳沒有交通專業背景，行政資歷也被指不足，引發討論。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲，依照陳世凱唯一的專業「選舉」，未來將更淪為交通專業抛一邊，資源綁樁掛帥。

王鴻薇今在臉書發文，「外行領導內行！？陳世凱竟接交通部長？」前交通部長李孟諺因陸配婚外情火速下台，沒想到竟傳出已經讓行政院發言人陳世凱接任。陳世凱過去是台中市議員，離職後選輸兩次立委，此後都擔任「選舉幕僚」，他的背景完全沒有交通背景，最多最多就是審過「台中市」交通預算。

王鴻薇批評，陳世凱既無「行政」也無「交通」專業，可以擔任全國交通首長．已創藍綠執政首例，賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲。

王鴻薇也提到，民進黨前瞻建設編列數千億經費，已經被譏是綁樁，114年前瞻建設預算是10年新高，交通建設約1,284.9 億元(占53.4％) 是最高，「我不客氣的說，以陳世凱這種背景、經驗，讓他來『外行領導內行』，依照陳世凱唯一的專業『選舉』，未來將更淪為交通專業抛一邊，資源綁樁掛帥。」