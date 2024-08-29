原定9月接任健保署副署長一職的前桃園市前衛生局長劉宜廉，今傳出因過去感情事件，遭政府高層勸退，決定不就任。針對該傳聞，劉僅回應「謝謝關心」，衛福部長邱泰源則透露，劉時給予個人生涯考量，為照顧9旬母親而婉拒，會另覓人才。

健保署長石崇良曾公開表示，劉局長長期在公衛界，擔任過好幾個縣市的衛生局長，兩人認識算久。劉宜廉除公共衛生的專長，本身也是家醫科醫師，有法律的背景，是醫法雙修的天才，應該可以幫忙健保很多事情。

近期交通部前部長李孟諺因感情事件請辭，而健保署人事案也生變，外傳導火線也是感情事件。因政府高層有不同意見，勸退劉宜亷。對於此人事案，劉宜亷僅回應「謝謝，謝謝你，謝謝關心」。邱泰源則表示，當事人基於個人生涯規劃的考量，為了照顧高齡93歲的媽媽，最後決定婉拒。雖然感到可惜，但也只能尊重其意願，會再盡快另覓人才。

石崇良說明，人事部門近期跟劉局長聯絡報到事宜，劉局長表達，因家人的因素，決定還是留在民間服務，不到署裡報到。劉局長的專業表現，大家有目共睹，對於他不來報到，覺得可惜，但也充分尊重。至於新人選，會由長官安排洽詢。