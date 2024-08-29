消息人士表示，谷歌正考慮在越南南部經濟中心胡志明市附近建造一座「超大規模」（hyperscale）資料中心。該消息來源沒有具體說明這項投資的規模。

這對越南來說將是一劑強心針。由於缺乏完善的基礎設施，越南迄今未能吸引重量級外商投資資料中心，大型科技公司寧可將資料中心設立在其他東南亞國家。

目前尚不清楚谷歌這項投資案何時拍板，但消息人士表示，內部正在討論，這座資料中心可能在2027年就位。

谷歌發言人拒絕就該越南投資計畫發表評論。

超大規模資料中心是業界最大的資料中心，其用電量通常與一座大型城市差不多。根據房地產顧問公司仲量聯行（Jones Lang LaSalle）就在越南打造資料中心所做的研究報告，一個耗電量為50MW的超大規模資料中心成本可能落在3億至6.5億美元之間。

消息人士表示，谷歌此舉是著眼於越南有許多國內外雲端服務客戶，以及該國不斷成長的數位經濟，同時也是YouTube業務成長最快速的市場之一。

目前越南最大的資料中心業者是產業投資公司IDC Becamex和電信公司VNPT，這兩家公司都是越南國營企業。此外，《日經新聞》5月時曾報導，中國電商公司阿里巴巴考慮在越南設立一座資料中心。