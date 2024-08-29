康霈主要業務為醫美及慢性發炎相關疾病領域新藥開發，目前研發進度發展最迅速的新藥CBL-514，是一種全新小分子新藥505(b)(1)注射劑，適應症包含非手術局部減脂、罕見疾病-竇根氏症及中/重度橘皮組織等，其作用機轉是透過誘導脂肪細胞凋亡，可經由注射方式減少治療部位皮下脂肪。

目前康霈生技新藥CBL-514三個適應症研發進度最快的為非手術局部減脂，預計將在2025年度將啟動臨床研究全球多國多中心三期樞紐試驗，未來若能成功上市將有機會翻轉醫美局部減脂市場。

康霈指出，至目前為止，新藥CBL-514三項適應症已核准執行12項臨床試驗，另外，公司在新藥研發選題策略上著重於具有市場潛力的藍海利基市場、避免已過度開發或過度競爭的領域及適應症，主要鎖定市場達100億美金以上，但現有治療方式療效不佳、副作用明顯或無核准治療藥物的適應症來開發藥物。