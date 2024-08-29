基隆地檢署28日偵結大日公司涉嫌在信二停車場案中，賄賂基隆前市府官員，起訴官商共11人。前基隆市政府發言人游本明認為，國民黨應為先前指林右昌圖利大日致歉。但國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，游的發言是邏輯車禍，林才應該為任內發生弊案向市民道歉。

基隆地檢署28日針對大日公司在信二停車場、東岸停車場標案中，涉嫌行賄、洩密及逃漏稅等罪，起訴包含大日公司負責人蘇男、前基市府交通處臨時人員陳男、前交通處技正賀男及大日員工共11人。

前基隆市政府發言人游本明表示，針對所有的司法案件，林右昌的態度始終如一，就是勿枉勿縱。同時基檢起訴大日案，也還給林右昌清白，因為大日承認自己在東岸商場做假帳，也證明幾個月前謝國樑市府及國民黨指稱林右昌圖利大日，根本是子虛烏有，政治抹黑；她認為謝國樑及國民黨應該為此向林右昌道歉。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，林右昌先前才大放厥詞說在他任內，東岸商場的OT合約還沒有到期，因此產權登記沒有急迫性，致使市產淪為財團生財工具。林右昌在基隆市長任期內，發生弊案、洩漏標規給大日公司，使大日公司以不正當方式獲利，都是經過地檢署檢察官認證。

黃申棟指出，在林右昌市長任期內，交通處技正收賄，卻硬要說與林右昌市府無關，這種切割令人歎為觀止。

黃申棟認為，林右昌應該正視執政期間發生弊案的事實，前市府幕僚也不用急著幫林右昌蓋遮羞布、急著甩鍋，市民皆看在眼裏。

黃申棟說，自謝國樑上任基隆市長後，幫林右昌市府收拾爛攤，將涉嫌行賄的廠商排除、把未登記的產權完成登記，林右昌前市府幕僚非但不感謝解決問題的人，還反過來要求人家道歉，是不是「邏輯車禍」？