嘉義市購物節帶動買氣，加碼推動永續減塑，自備購物袋、容器或入住環保旅店，可獲得5元獎勵金，獎勵金透過特定的永續平台轉存入消費者指定的金融帳戶，市長黃敏惠鼓勵民眾到266家合作店家消費，響應減塑永續生活。

嘉義市長黃敏惠鼓勵民眾自備環保提袋容器購物有獎勵金。（廖素慧攝）

嘉市府建設處指出，2024嘉義市購物節7月1日開跑後，8月初累計5周發票登錄金額已逾1億元，發票登錄超過15萬筆，雲端發票、電子支付登錄金額比去年同期成長83％以上，可望刷新去年逾7.5億的消費紀錄。

市府透過強強滾的買氣，與市民永續公司、金融企業推動「美麗城市計畫」，即日起至今年12月31日，民眾自備環保提袋、容器到合作店家消費，可拿獎勵金，加上原本店家就有減塑優惠措施，等於是雙重優惠。

民眾自備環保購物袋、環保杯（容器），或入住環保旅店，用手機掃描店家專屬QRCode，登錄消費紀錄，可獲得5元獎勵金。

嘉市府在林聰明沙鍋魚頭宣布推行這項計畫，市長黃敏惠表示，今年購物節與市民永續公司、全盈支付等金融企業，以及在地店家一起推動永續生活，希望在日常生活中減塑，加入低碳生活行列，還能賺到獎勵金。

嘉市府建設處長田長沛說，此計畫合作店家有266間，包括超商、咖啡店、速食店、飯店業都有，這個計畫是鼓勵消費者循環使用提袋、容器，從源頭減塑。

沙鍋魚頭業者林佳慧說，將以在地食材、環保用紙、包裝不浪費等多元方式來減碳。蘇姓烘焙業者也說，全台各地門市已改用紙袋，不用塑膠袋。