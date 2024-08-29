新北原民局為推動全民原教，自2018年起推動「Picul泰山森林書屋」，邁入六周年之際，順勢推出的限定版密室逃脫活動，推出後好評不斷因此決定延長展期，原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，將持續推出更多體驗活動，讓更多人能夠造訪書屋，並理解原住民族深厚的文化內涵。

原民局提到，自6月28日推出的「siliq搶救希利克鳥」密室逃脫活動深受好評，開辦以來已吸引近600位大、小朋友參與，參與者紛紛表示「不僅活動有趣，還能進一步理解泰雅族siliq希利克鳥的傳說故事。」甚至有遠從外縣市彰化、台中等地特別前來參與活動，對此原訂8月28日結束之免費密室逃脫活動，決定延長至10月底。

Siku Yaway林瑋茜表示，Picul泰山森林書屋六年來不僅致力於將原住民族文化與現代閱讀教育相結合，也透過逾400場週日說故事活動、耆老文化推廣暨親子活動、DIY手作課程、行動書屋等，擴大書屋影響力，目前累積近4萬7千名民眾參與，未來，書屋將持續推出更多體驗活動，讓更多人能夠接觸並理解原住民族深厚的文化內涵。

目前，Picul泰山森林書屋的週日說故事活動、耆老文化推廣暨親子活動等多樣化活動仍持續進行中，並提供「閱讀據點推廣活動（行動書屋）」及「團體預約書故事活動」，歡迎各幼兒園、學校、機關來電預約。洽詢電話02-29009800，或訪問「泰山森林書屋」Facebook粉絲專頁了解更多資訊。