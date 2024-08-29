台中市大里聯合行政中心蓋不蓋？地方相當關切，多名市議員29日要求市長說清楚，更痛批日前市府片面宣布不再蓋聯合行政中心、事後又改口說要蓋，決策不嚴謹。市長盧秀燕表示，因中央要求地方必須留重劃區5％土地作社宅用地，才有用地問題，她任內該筆土地不會變更。

市議員林德宇表示，市府上月片面宣布大里聯合行政中心不蓋了，後來又改口，過程實在離譜，要求市府決策應該更嚴謹；聯合行政中心的興建對大里區未來發展相當重要，他要求市長說清楚講明白並給予承諾，畢竟若決定不興建對地方居民很不公平。

盧秀燕表示，因中央要求重劃區土地必須留5％作為社會住宅用地，才會影響到聯合行政中心土地，目前市府已發文給中央要求排除，她承諾在任內大里聯合行政中心的機關用地不會變更。

市議員李天生則說，當初為了聯合行政中心，還特地拆了公所、代表會，市府信誓旦旦說要蓋行政中心，後來土地分配完、也報內政部通過，後來市府又說不蓋了，根本違反信賴保護原則；現在市府說是因為要留5％土地作為社宅用地，但機關用地又不是社宅用地，根本是「竹竿裝菜刀」亂講。

市議員張芬郁說，距離市長任期屆滿還有2年多，目前確定市府明年沒有編列聯合行政中心興建費用，到底該案進度如何？市府應該說清楚，地方很關切行政中心能否在市長任內動工。

都發局長李正偉表示，內政部規畫計畫區總面積5％規畫為社宅用地，市府建議應修正為區域內餘地面積5％為原則。地政局長吳存金則說，過去開發的重劃區或區段徵收因必須自償開發經費，無法配合提供5％土地給中央蓋社宅，盼能不朔及既往。

民政局則強調，「大里聯合行政中心」及「機11機關用地」目前規畫不變，但因中央要求納入5％社宅用地政策仍未確定，再加上地方對機11用地規畫的意見未有共識，將持續溝通。