楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧今（29）日出席亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》開播記者會，Ella戲裡和楊祐寧是一對性生活卡卡的夫妻，2人求助性治療師楊謹華。但戲外Ella談到性愛態度豪放，她用銷魂的表情自豪說：「我這一生高潮幾次不知道該怎麼數。」入骨表示性愛過程流汗又辛苦，一定要讓自己開心。但不諱言以往有假裝過高潮，「那是一種體貼，不希望讓對方覺得白忙一場」。

Ella有不少大尺度性橋段、性愛知識，和老公會嘗試？Ella語出驚人：「我有習慣的姿勢，為什麼要照別人的方式。」還搞笑說和老公「想要的時候」就來一下，小孩不在可以玩久一點，就算只有5分鐘搞定也可以，「夫妻有開心就好」，楊祐寧幽默補充，「就跟聊天一樣」。

楊謹華戲裡帶Ella探索身體，2人一起去上自慰課，現場性愛老師會以女生私密處模型，教大家認識身體構造，怎麼自慰才能達到高潮，Ella突然反問現場記者，「來，你們知道會陰在哪裡嗎？」見記者害羞沉默，她突像尋人般大叫：「會陰在哪裡？」笑翻全場。楊謹華說那場戲最後每個人都各自找角落自慰，只有一塊布遮住下體，場面有些害羞。

但雙姝都認為自慰是一件很健康的事情，「自慰是愛自己身體，讓我們開心，有些人會害羞避諱，但那是很健康的。」Ella也說自己買了一堆情趣用品「逗豆鳥」送給閨蜜們。楊祐寧被問及了解女性私密處構造嗎？他秒回：「我都生2個怎麼不知道？」《今夜一起為愛鼓掌》9月1日起在MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。