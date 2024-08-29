文化部7月初推出文化幣「國片馬拉松」點數回饋，活動最後倒數17天，文化部長李遠鼓吹：「自己的電影自己看，自己的文化自己創造」，期待台灣21世紀的新文化運動從電影開始。

文化幣「國片馬拉松」點數回饋，鼓勵16-22歲青年在9月15日前，進戲院看國片，累積看2次可獲得100點、3次200點、4次300點，最高累積5次，共可獲得1000點。「國片馬拉松」點數回饋自7月5日推出，已吸引超過7.3萬人次進戲院看國片，使用逾2366萬元。

文化部表示，從數據觀察，累積看2次的有2.3萬人，看3次以上有超過3200人，另有129位國片死忠粉絲看超過5次，已經獲得1000點回饋。文化部長李遠28日則是特別出席即將上檔的《愛情城事》並表示，《愛情城事》像是暑假結束前，最後一道煙火，把黑暗的夜空綻放成亮麗燦爛的星空。

除了《愛情城事》即將上映，其他包含《夏日的檸檬草》、《鬼才之道》、《角頭：大橋頭》等多部國片也正上映或將於9月初上映。文化部鼓勵學子利用「國片馬拉松」為自己存下1000點到年底前的文化幣零用金，享有買書、看電影、看表演的文化生活小確幸。