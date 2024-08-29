張清芳出道至今40年，推出過《加州陽光》、《出嫁》、《大雨的夜裡》等多首膾炙人口的歌曲，更被封為「歌壇東方不敗」，近來更宣布將於10月19日在台北小巨蛋舉辦演唱會。即將過58歲生日的她，在臉書曬出一張30年前的照片，希望能找到裡頭的當事者。

張清芳歡慶58歲生日前夕，在臉書曬出30年前舉辦慶生會與粉絲的合照及賀卡，只見她當時留著俏麗短髮，對著鏡頭露出一抹微笑，彎下腰準備切下生日蛋糕，還隱約露出事業線，面容與如今對照幾乎沒變，不見歲月在臉上留下任何痕跡。此外，粉絲送的賀卡寫下：「58歲的妳依然這麼精彩，願妳繼續閃耀陪我們迎接更多美好的時刻」，讓她更加好奇這些粉絲的近況，藉此發問：「現在的你們在哪裡？ PO一張照片來給我看」。

張清芳曬出30年前的照片，希望能得知合影粉絲的近況。（圖／張清芳 Stella臉書）

此PO文曝光後，釣許多照片中的粉絲留言：「我是站在你身後戴眼鏡穿紫藍色，就是你之前說我變超多」、「我當天也在，記得在西門町好樂迪」、「照片裡居然有我，好神奇啊」、「一整個回憶殺，阿芳姊生日快樂」、「拍照兼掉戒指的我有在你演唱會片段出現喔」。

張清芳巡迴演唱會獲得好評。（圖／上引娛樂提供）

張清芳除了10月19日將在小巨蛋舉辦巡迴演唱會，還加碼公開即將推出《經典40．不敗精選》專輯，以及在上海開唱等喜訊。她開心表示重返台北場是自己的心願，會好好的準備，讓大家看到不一樣的節目，接著向所有致謝粉絲：「謝謝你們都沒有忘記我，不管你們在哪裡，好像我們都有一起生活過，因為我看到你們來看我演唱會的表情，我可以確定這件事情」，接著強調：「我會一直唱下去」。