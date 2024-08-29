根據大陸央視快訊，8月29日下午，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務顧問蘇利文。習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。

儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道。

蘇利文為2016年以來，首度訪中的美國總統國家安全事務顧問。他先於27-28日會見中共外事辦主任王毅，王毅向其強調，台灣屬於中國，中國必將統一，台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

今日則先會見中央軍委副主席張又俠。張又俠強調，美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。