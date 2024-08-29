IET-KY今天下午舉行法說會，IET-KY今年上半年合併營收3.44億元，年增20.28%，毛利率10.29%，稅後淨損5800萬元，每股淨損為1.6元。

IET-KY表示，今年上半年度營收增加，但稅後淨損，主要是因營收成長幅度不如預期，公司產能擴增，營運與製造成本隨之增加，各項生產原物料上漲拉高生產成本，毛利因此降低，希望下半年增高營收填補上半年的虧損。

就各產品來看，2024年上半年營收增加主要來自於銻化鎵(GaSb)出貨量成長，美國國防相關銻化鎵紅外磊晶晶片本年需求增加，其他國外客戶銻化鎵磊晶片需求也同時提升，公司現有3台銻化鎵磊晶機台，藉由預先規劃輪替維護，確保產能並如期交貨。

展望今年下半年，IET-KY預期，銻化鎵紅外線磊晶片市場將持續成長，可望貢獻20%以上營收。磷化銦(InP)磊晶產品隨AI產業篷勃發展，帶動市場HBT及 PIN產品加快升級，光接收器PIN 6吋訂單到位，預期需求將隨季增加。

另一主力砷化鎵(GaAs)產品如pHEMT、VCSEL需求緩步成長，上半年度貢獻約35%營收，氮化鎵二次長晶目前營收占比尚未達5%，但已逐漸形成穩定產品線，國內外客戶遞增，有倍數增長潛力，目前持續客源開拓並與主力客戶商討未來供應鏈模式，如是否集中就地設置二次長晶設施或量產供貨方式。

在機台業務方面，原計畫於第3季開始貢獻營收的機台改裝訂單受客戶資金影響而順延，公司將爭取今年內增加機台改裝升級收入。

大陸近日宣布9月15日起將針對銻礦實施出口管制，IET-KY董事長高永中表示，公司已備妥足量的銻金屬原料庫存，可確保供貨無虞，公司也研擬調整相關產品報價以反應生產成本及供需情勢。

投資人關注的美國晶片法案補助案進度，IET-KY表示，公司同時符合聯邦政府及德州州政府的晶片法案補助申請資格，今年6月份已遞交聯邦晶片法案補助正式申請，尚待美國商務部審查，核可補助金額未定(1300萬美元～1600萬元之間)，德州晶片法案已經委員會及議會審查通過，約可獲得補助款410萬美元，預計今年度可收到首筆德州晶片法案補助款項，所得款項可為擴廠提供資金支持，推進新廠擴建計畫。

IET-KY預計將德州的二廠鄰近空地改建為二廠二期，二期完工後，可增加機台與備用零組件專用倉儲空間，提高機台改裝出售和自有機台維護效率，並規劃MBE磊晶機台生產線，可進一步強化產品分工，充裕產能，幫助公司持續擴大經營，帶動營運成長。