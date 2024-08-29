台灣車禍救援挑戰賽29日、30日登場，全台11縣市消防局組隊報名，評審團將依指揮、救助技術及醫療評核3大項目評分。（楊靜茹攝）

全台1月至5月共發生逾16萬件車禍，造成1193死、21萬4124傷，平均每日8死1418傷，消防署為了強化消防人員車禍救援技術，把握傷患的黃金搶救時間，提升存活率，29日、30日在竹山消防訓練中心舉行車禍救援挑戰賽，台、日共12支消防隊伍同場競技，交流救援技能與經驗。

消防署長蕭煥章說，全台1月至5月共發生16萬249件車禍，造成1193死、21萬4124傷，發生交通事故時，救援人員把握黃金搶救時間，將傷者盡速救出，提升存活率，是消防員執行救援任務使命，因此每年舉行車禍救援挑戰賽，今年全台11縣市消防局組隊報名，日本神奈川縣、山梨縣、鹿兒島縣、愛知縣、福井縣等消防機關也組TIRAEMT隊來台交流，日本隊成績不列入排名。

消防署指出，參考世界救援組織（World Rescue Organization，簡稱WRO）舉行世界救援挑戰的賽制，規畫「標準脫困」、「複雜脫困」2個情境，每支隊伍須參加2個情境，在「標準脫困」情境中，20分鐘內得救出1名傷者，「複雜脫困」情境中，車禍狀況及傷患處理更為複雜，得在30分鐘內救出2名傷者，考驗隊員救援技術及裝備熟練度，評審團將依指揮、救助技術及醫療評核3大項目評分。

南投縣消防局領隊、埔里消防分隊長廖承先說，抵達車禍現場，依經驗分工合作穩固車體、破壞車體，創造出救援空間，迅速救出受困傷患送醫，這次競賽情境較實際車禍限制更多，畢竟實際車禍可調用吊車、拖吊車等民間資源，競賽只能依現有器材採取適當方案，相當考驗隊員對器材的熟練度及救援技術。

日本TIRAEMT隊領隊、神奈川縣消防員川野健司說，他認為台灣消防員的車禍救援技術比日本更佳，因此組隊交流，將台灣的經驗及救援技術帶回日本。