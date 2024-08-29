近日大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》風靡全球，有不少台灣網友熱議。胸腔科醫師蘇一峰看到後也有感而發，以西遊記主角團隊比喻中年男性，每天的壓力像是孫悟空戴著的金箍咒，並有著如豬八戒的肚子，頭上只剩沙悟淨的髮型，講話像唐僧嘮叨，生活如白馬駝著重物日復一日，男人的象徵「金箍棒」則是一日不如一日，最慘的是每天都離西天更近一步。

蘇一峰今（29）日在臉書發文表示，「中年男子就跟西遊記一樣，每天的壓力如孫悟空戴著的金箍咒，頂著八戒的肚子，留著悟淨的髮型，跟三藏一樣的嘮叨，做著白馬的事死活前進，金箍棒一日不如一日，最慘的是每天都往西天前進。」

此外，蘇一峰還提到，老男人每天不嘴砲太痛苦，但不是聊別人的黑神話悟空，而是想起自己的「黑人生空空」。

對於蘇一峰的精妙譬喻，不少網友相當認同，留言「很棒的形容，大叔：苦海無邊，回頭是岸啊！」、「再貼切不過了」、「這形容可以」、「你真是有才」、「不用中年，結了婚便是如此」、「有夠中肯」、「活潑生動有趣的真實寫照」。