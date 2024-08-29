南市職安健康處處長李炫昌（中）說，今年將主動出擊，舉辦太陽能高處作業危害預防體感宣導會，以降低傷亡發生。（張毓翎攝）

台南市近年積極推動太陽能光電，但職災發生件數也隨之增加，據南市勞工局職安處統計，今年至今就有6件，其中1件從高處墜落身亡；去年則有10件，當中也有3件是墜落致死案例。職安處表示，今年將主動出擊，舉辦太陽能高處作業危害預防體感宣導會，以降低傷亡發生。

南市結合豐厚日照條件及光電完整產業鏈，全力推動屋頂型及地面型太陽光電，備案裝置容量列居全國之冠，然而推動之餘，衍生的作業危害及預防問題應該同時顧及。

勞工局局長王鑫基表示，勞動部勞動及職業安全衛生研究所研究發現，太陽光電發電系統主要職業安全問題，多發生於進行安裝、清潔、維護、檢視等作業時發生墜落，職災原因主要為未設置防墜落設施、安全護網、安全母索等設備及勞工未佩戴防護具。

為預防職災發生，勞工局近年辦理相關宣導會，邀請專業講師說明法規規定及防災重點，今年為提升訓練成效，改變過去訓練方式，主動和勞動部及國家科學及技術委員會南部科學園區管理局合作，於職業安全防災模擬訓練中心辦理2場次體感宣導。

南市職安健康處處長李炫昌說，2場次分別於9月13日和10月4日舉辦，將結合太陽能屋頂及施工架作業模擬訓練，以動態親身體驗為主，講師現場講解為輔，讓與會者親身經歷高處作業之風險，提升相關作業危害辨識能力，強化勞工職業安全意識。