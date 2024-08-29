國產建材今年上半年稅後純益27.82億元，年增73.62％ ；目前在手訂單達870萬立方米，創歷年來新高。

市場估，依國產建材目前在手訂單量，9月出貨應有與8月同樣水準。第四季更是今年高峰。全年在本業成長、資產活化挹注下，獲利可望創高。

對於下半年整體的營運，國產建材指出，國內房建市場 恢復穩健發展，還有政府推動危老都更獎勵方案、前瞻建設工程等，政府今年公共建設總支出維持歷史高檔規模，使得營建市場、混凝土需求持續攀高，預期，以集團目前手中訂單量，未來二年營運成長無虞。

至於在資產活化上，國產已宣布，將持續進行資產活化，除大南港基地開發案，台北基隆路、新北土城等地都是活化標地，國產的資產活化動作將成常態。

其中，國產建材位於花蓮市美崙溪畔的濱海地區3,000坪基地，將開發為大型國際特色飯店，預計興建11層樓，規劃近200個房間、3間主題餐廳及泡湯SPA等設施，現已取得建築執照並動工，預計2027完 工。