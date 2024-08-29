被市場譽為「台中小天母」的北屯11期重劃區，擁有低建蔽、高綠覆環繞條件，歷經10餘年發展，現況成熟商圈林立，還有國際學校的教育環境，有建商看準區域換屋需求，在區內823公園第一排推出稀有中大坪數新案，堪稱市場絕版品。

11期重劃區兼得綠意、學區與便利的生活機能，為台中高價住宅聚落的代名詞，其發展核心始於823公園，周邊聚集了眾多連鎖餐飲和零售品牌，如：春水堂、築間、屋馬、星巴克、UNIQLO等，熱絡的商業機能，與南台中的公益路商圈齊名，被稱為「美食華爾街」。

除此之外，與明星學區為鄰，也是11期重劃區最具特色之地段條件，包括：以小班制雙語教學聞名的「仁美國小」，因辦學成效良好吸引望子成龍的家長卡位置產。另，因應求學需求而增設的「松強國小」，未來除了採雙語教育外，也將藉由豐富的自然生態，提供學童多元的探索機會；再加上普霖斯頓中小學、馬禮遜美國學校、衛道中學等頂級私校，澎湃墨香促使11期重劃區贏得了「台中小天母」的美名。

11期重劃區指標大案「德鑫森PARK」，由德鑫建設投資興建，基地即位於崇德十路上，正臨823公園，坐擁珍稀的綠海景觀、永久棟距。「德鑫森PARK」業務總監楊鴻鵬表示，「房屋的價值關鍵在地段，德鑫建設憑藉豐富的建築經驗及獨到的眼光，當時才能把握這塊絕版土地。」

為強化珍稀無價的地段優勢，「德鑫森PARK」將建築量體拉高至28層，搶佔11期新地標，規劃市面上少見的單層3拼2梯，43、47、54坪中大坪數產品，戶戶配置低台度大面落地窗景，盡攬823公園8000坪壯闊綠意，雙數層亦有宜居陽台設計，將綠意垂直延展至建築本體。

由於建商對於建築的堅持，更勝利潤與成本；在燙金地段上的「德鑫森PARK」，採零店面規劃，飯店式禮賓回車道取而代之，讓住戶們從返家時就能享有尊榮級的禮遇。建商也不計成本採用景觀、節能雙贏用材，如：建築採用LOW-E複層中空玻璃，強化隔音、隔熱、防霧效果，以及引進新式工法外牆施工先以隔熱砂漿為基底，再黏貼外牆磁磚，進一步減少了熱量傳導，「德鑫森PARK」也在日前取得綠建築銀級標章候選資格，提升社區價值。

楊鴻鵬則表示，預售市場龐大的14期重劃區，因有腹地面積大的優勢，市場關注度高、房價成長速度快，但回到居住本質上，發展已高度成熟的11期重劃區更符合自住客的生活所需。這也體現了德鑫建設的選地哲學，即以居住者為優先考量，選擇在學校、公園和商圈周邊建案，才能確保住戶交屋後立即享受完善的生活便利性。