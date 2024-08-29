國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上車道143公里處，29日下午2點多左右發生8車追撞車禍事故。（翻攝自高公局國道即時系統／謝明俊苗栗傳真）

國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上車道143公里處，29日下午2點多左右發生8車追撞車禍事故。（翻攝自高公局國道即時系統／謝明俊苗栗傳真）

國道1號苗栗縣銅鑼路段北上車道8車追撞事故，現場1神秘男（立於路肩）見警方跳下邊坡逃離現場，警方緝查中。（翻攝自高公局國道即時系統／謝明俊苗栗傳真）

國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上車道143公里處，29日下午2點多左右發生8車追撞車禍事故，現場有一名男子在事故發生後，竟直接穿越南北向車道之間邊坡，跑到南下車道路肩後不見蹤影。國道警察局第2大隊造橋分隊據報到場處理車禍，得悉有人穿越車道到南下車道，另調派一輛警車前去查看，結果神秘男見到警車靠近，竟直接翻越護欄跳下邊坡逃逸，警方正緝查這名神秘男子查清逃逸原因。

國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上143公里處，29日下午2時14分左右先發生第1部轎車自撞車道內側護欄，第2部車閃避不及追撞上去，國道救援車車輛獲報趕往現場警戒救援時，後方車輛回堵，1部小貨車因未注意前方車況，竟又追撞前方回堵車陣，造成另外6部車輛追、推撞，現場亂成一團，造成國1北上車道大塞車。

第1起事故發生後，第2部肇事轎車上走下一名斜背背包的神秘男子，竟直接由南北向車道間的邊坡衝往南下車道，並站在路肩上四下張望並撥打電話，警道警察第2大隊造橋分隊員警經由國道即時路況監視器，發現這名神秘男行跡相當可疑，立即通報另一部巡邏車沿南下車道到場查看。

這名男子在路肩停留半個小時，造橋分隊巡邏車抵達現場，員警下車靠近神秘男子準備盤問，神秘男竟然當場翻過護欄，跳下3米高左右的邊坡逃逸，讓員警當場傻眼。

警方經查看現場境，發現南下車道邊坡下方有一條產業道路，神秘男業已不知去向，目前已通報轄區苗栗警分局協助調閱現場周邊監視器，以清查神秘男逃離路線，緝查神秘男到案查明逃逸原因。