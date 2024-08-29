隨著雙北房價節節攀高，尋找宜居總價親民地帶，一路向北沿著台61線、台64線雙快飛越大台北，未來還有捷運輕軌的八里，近年受惠台北港特定區計畫區， 如 60公頃智慧車輛產業物流園區引進5GAIoT、車聯網等技術，目標年進出口量達50萬輛；如「台北港第二種產業園區」招商，與新竹物流和輝達玻璃等知名廠商簽約，將創造約600個工作機會；還有吸引全球風電新貴報到的綠色工作圈，世紀集團興建「離岸風電」基樁基地，斥資50億的廠區也將為區域創造更多工作機會。

八里房價因具相對親民優勢，當蘆洲、三重、林口價格已經飆升到高點的同時，八里逐漸蛻變成國際一線區域，區域價格仍在凹陷區，未來後勢補漲行情即將開始，八里在享有人口紅利、休閒置產、房價親切等重要因素，雙北新世代家庭移居需求更為強烈，帶動整體區域房市蓬勃發展。

民間企業也看好八里願景，斥資百億陸續開發八里港周邊萬坪土地規劃娛樂產業的複合式商務特區，福朋喜來登酒店營運，八里國際觀光價值再創城市經濟。今年亞果遊艇宣布獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資格，規劃投入逾10億元開發成本，預計開發期程約為4年，擁有為期20年的租賃期，打造一座集遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂功能於一體的「台北國際遊艇碼頭」。預計規劃57席泊位的國際遊艇碼頭、船艇岸置場、海洋學院遊艇大街（教育、餐飲及遊艇相關產業）、遊艇俱樂部/遊艇旅館（會所/公寓式酒店）、藝術室內樂園等全新設施，提供遊艇休憩、海洋教育、親子遊樂、餐飲、住宿等一條龍服務給消費者，打造台北港觀光遊憩區成為一個兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區。

八里位於新北市淡水河出海口西側，與淡水區相望，西接林口區，南隔觀音山與五股區為鄰，交通上，北端有台61線、台64線，南端可銜接國道1號及台64線，2025年後淡江大橋通車，連結北海岸，以及設計中的「市道105號」林口-八里新高架道路，擴大快速公路服務範圍串聯淡水河兩岸生活發展，交通上有其未來性。

八里沿觀音山、二重疏洪道並跨越大漢溪至板橋區與雙和地區，向東可銜接秀朗橋至新店區，全線連接八里、五股、泰山、蘆洲、三重、新莊、板橋、永和、中和、新店等行政區，相當方便。八里市區中山路商圈，全聯旗艦店、商港公園、八里國小、八里行政中心生活機能完善便利，加上淡江大橋完工指日可待，在交通建設陸續到位的展望下，帶動八里地區房市強大動能，八里累積多年的重大建設工程，打造出適合新世代家庭宜居，充滿度假休閒氛圍的親子樂活城市。

永雄建設機構日前傳出進軍八里，以國際建築高標引領八里住宅指標。自板橋起家，半世紀與時俱進，堅持建築要不斷思考，致力於追求健康生活、人文品味、專業技術，以人的生活為本，從土地開發、危老都更、技術研發、建築規劃、營造施工、售後服務，建立完整的建築開發及營造事業品牌。

身為老字號建商，永雄建設機構第三代三人傳承初衷並創新思考，留學異國總留心於不同的城市規劃，返鄉10年來投入建築業，持續在新北板橋及新莊建造出獲獎建築，融入時尚、藝術、設計、生活風格，打造身心靈富裕的頂規御所，未來將在八里市區推出全新個案，率先導入黃金級綠建築頂級規格，以及美國健康建築fitwel，這是全球領先的健康建築認證之一，由美國疾病控制中⼼（CDC）與美國總務署（GSA）建立的權威健康建築認證體系，12大評估指標來達成七大健康願景，致力於改善人、建築和社區的健康和永續，將打造八里第一座具備品味舒適健康的國際綠建築，為八里城市發展的定義住宅新標竿，創造建築新風景。

永雄近年累積不少成功的經典業績，像是「永雄卓閱」、「永雄府中心」、「永雄青水居」、「永雄薪傳」等，多在「國家卓越建設獎」上獲得金質獎肯定，而每個案例都蘊藏他們的土地關懷。三人迫切想讓八里這個具有深厚人文歷史底蘊的老地方長出國際新建築，相信永雄在第三代齊心協力下，未來客戶定居八里，不僅享受台北港榮景，更能體驗國際建築帶來的高品質好生活，新案推出勢必吸引各界高度關注，永雄也將在八里城市發展史留下不可或缺的一頁。