導演朱延平提攜後進不遺餘力，首次執導電影《山中森林》的導演姜寧，去年首映時便邀請朱延平擔任首映嘉賓，此後兩人就開始了一段電影情誼，今年由朱延平監製的賀歲片《小子》上映時，姜寧也特別包場支持，朱延平亦特別到場出席映後座談。

日前朱延平再次專程赴桃園電影節，特地為《山中森林》的特映再次站台，現場大部份觀眾都是二刷以上，依舊看得津津有味。朱延平在映後說姜寧第一次拍電影就能讓電影票房達一千五百萬，並在迪士尼及Netflix兩大串流平台上架，值得鼓勵。

朱延平（右二）出席映後座談跟觀眾聊電影。（姜寧提供）

姜寧則說從小是看朱延平電影長大，尤其是許不了演出的《小丑》系列，讓姜寧覺得寫實的電影，就應該拍出歡笑及淚水，人生莫過如此，同時非常感謝朱延平身為電影圈的大家長，連續兩次厚愛幫忙站台，倍感榮幸。

姜寧也透露了正在籌備新的電影，依然是江湖黑幫題材，預計明年開拍，內容圍繞在條通內的江湖愛情故事，會有原來《山中森林》裡的元素及演員，也會有日本黑道入侵條通的戲碼。