大陸首款3A級遊戲大作《黑神話：悟空》日前開賣，震撼全球遊戲市場，銷量已突破千萬套。小米創辦人雷軍在微博曬出《黑神話：悟空》實體版，並驚呼「這個包裝盒好大。」

快科技報導，雷軍日前收到了《黑神話：悟空》的特別禮物，是限量10000套的實體收藏版，從包裝盒上的圖案可以窺見端倪。該套收藏版包含了 WeGame 的豪華版遊戲啟動碼，以及一個 1:6 比例的可動主角模型，為熱衷於遊戲和收藏的愛好者帶來獨一無二的體驗。

隨著遊戲風靡全球，這套收藏版的價格也在二手市場飆升，從原價1998元人民幣（下同，約台幣8900元）炒到6000元（約台幣27000元）不等，顯示出玩家們對這套限量珍藏品的追捧程度。

雷軍曬出《黑神話：悟空》實體版後，網友紛紛留言表示，「雷總玩遊戲時能不能開直播」、「小米要和黑悟空合作出定製版了」、「雷總下個產品弄悟空聯名？」、「小米甚麼時候掌機？或者遊戲機」、「雷總你怎麼買到的，根本搶不到」。

雷軍在上周的直播中談到爆火的《黑神話：悟空》時表示，因為在出差，一直沒時間玩，聽說很多人在奮戰。他還透露，自己也是遊戲迷，以前上大學的時候就酷愛打遊戲。

雷軍認為，只要適度地享受遊戲，並能適當地控制遊戲時間，這並非不可取，關鍵在於必須具備自我約束力。