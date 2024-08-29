經典恐怖喜劇片《陰間大法師》暌違36年備受期待的續作《陰間大法師 BEETLEJUICE》稍早於威尼斯影展舉行世界首映，導演提姆波頓率領眾卡司麥可基頓、薇諾娜瑞德、凱薩琳奧哈拉、珍娜奧特嘉、賈斯汀瑟魯斯、莫妮卡貝魯奇、威廉達佛等盛大出席，首映後獲全場觀眾起立鼓掌4分鐘，大讚「導演提姆波頓從未如此出色」、「就如預期那樣瘋狂、暖心又充滿惡趣味」。

導演提姆波頓感性表示：「這種感覺真的很奇妙，而且就好像無縫接軌一樣又重新回到拍攝第一部電影的感覺。拍攝這部續集電影就像是參加一場古怪的婚禮或是葬禮或是同學會一樣，對我來說，看到這一切又重新活了過來，感覺既奇怪又美妙。」

《陰間大法師 BEETLEJUICE》仍充滿著導演提姆波頓純粹的想像力，而陰間大法師就是那樣獨一無二的角色。回歸飾演陰間大法師的麥可基頓說：「一開始我真的超緊張！過了這麼多年以後，我到底還能不能再原汁原味地飾演那個角色？我覺得演出這部續集電影的壓力更大，因為我們不想要搞砸，希望能把這部電影拍得很成功，我也覺得我們做到了。」

薇諾娜瑞德當年拍攝第一部《陰間大法師》時僅15歲，在多年後的《陰間大法師 BEETLEJUICE》中，古怪少女莉蒂亞已經為人母，換成她自己必須學著與叛逆的女兒亞斯翠相處。薇諾娜瑞德分享：「我真的能夠設身處地用亞斯翠的角度去了解她面對的問題，大概是因為我在第一部電影中也飾演一個叛逆女兒的角色。不過珍娜奧特嘉把亞斯翠這個角色演得真的很棒，因為她並不是莉蒂亞的翻版，她塑造了屬於自己的獨特角色。」

珍娜奧特嘉也說：「能夠參與這部電影的演出真的超讚的，真是莫大的榮幸，而且我不知道我到底是做了什麼才能夠參與這部電影的演出，不過我每天都在感謝幸運之神，因為這對我來說真的是美夢成真！」《陰間大法師 BEETLEJUICE》9月5日（四）在台同步上映，購票即可獲得限量A3海報海報及獨家贈品。