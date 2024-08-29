位於金門縣金城鎮民族路巷弄內的一名許姓民眾住家2樓加蓋之鐵皮屋臥室，今(29)日下午不明原因突起火燃燒，一時間濃煙四竄嚇壞附近民眾；消防局獲報緊急出動金城分隊以及金寧分隊各式消防車輛7車及警義消20多人，由第一大隊長董必文率隊前往搶救，火勢在警消人車到達後5分鐘內迅速控制、撲滅，幸未造成人員傷亡；相關財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

消防局表示，該場火警的發生地點是位於金城鎮民族路狹小巷弄內，火場為鐵皮2樓加蓋民宅，在2樓臥室起火燃燒，所幸救災人員佈署水線滅火奏效，現場又有多名義消加入，在消防及義消人員全力投入搶救下，火勢迅速在車輛到達後5分鐘內控制、撲滅，燃燒面積約3平方公尺，平時作為臥室的火場，已付之一炬，焦燒一片；幸好當時屋主正好外出，未釀傷亡。

消防局長呂英華提醒民眾，平時應嚴加注意用火、用電的安全觀念，並且避免在室內、室外空間堆放過多的大量雜物以免發生危險，同時也應做好減災、防災工作，才能有效減少災害發生。此外，「住宅用火災警報器」可用於火災初期及早偵知火災的發生，也呼籲家戶應安裝住警器。