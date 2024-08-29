女星小禎憑藉自己獨特幽默的主持風格深受觀眾喜愛，是許多談話性節目的常客，也曾參與過多部戲劇演出，過去在《犀利人妻》中展現演技令觀眾留下深刻印象。經常透過社群與粉絲互動的她，今（29日）突然曬出傷勢照，意外撞到臉，過程曝光。

小禎今日在IG限時動態曬出傷勢近照，透露要出門錄影前，準備拿所需要的東西時意外被砸到：「整個箱子打下來撞到臉」，從小禎曬出的照片可以看到，臉頰有些腫脹紅紫，因為受傷的地方凸起，很難用化妝的方式遮瑕覆蓋掉，令小禎相當頭疼無奈。

小禎曬傷勢照，錄影前意外遭箱子砸中。（圖／翻攝自小禎 IG）

小禎過去曾受多囊卵巢綜合症的折磨，導致內分泌失調以及出現新陳代謝問題，近年來努力健身維持身材的她，也經常曬出現身健身房的照片，在飲食方面也有自己的一套飲控菜單，靠健康飲食加上運動，狂瘦40公斤，自律程度令許多網友相當佩服。

小禎近年來自律健身。（圖／翻攝自小禎 IG）

小禎和整形外科醫師李進良結婚12年，育有1女Emma，小禎過去曾多次抓包李進良偷吃，兩人分居一段時間，2019年兩人簽字離婚，分開後不僅未交惡反而維持友好關係，雙方不時合體拍攝影片，小禎也經常會去前夫的整形診所做醫美，大方幫對方介紹新的醫美儀器，被網友封為「離婚教科書」。