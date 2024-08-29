萬座曉劇場作為2024台北藝穗節展演場地之一，以「文化平權」為概念，挑選以樂齡、女性、障礙者平權切入創作主題的作品，讓觀眾進一步認識這些以藝術進行文化平權行動的創作者。

近年藝術共融、文化平權概念成為劇場創作中的重要旋律，引動更多表演團隊與創作者，從創作、產製端投入文化平權。曉劇場營運的萬座曉劇場，以「創新、共融、永續」為核心理念，於本次台北藝穗節中支持符合相關主題的創作。

由樂齡長者組成的灰非白銀髮創作劇團，以失智議題切入創作《灰非白》；女性編舞家嚴婕瑄自2022年蹲點萬華，訪談茶室婦女的《萬華女流》；及大可創藝、众月藝創所集合聽人、聾人表演者的系列作品《聚．众》；三個作品內容涵蓋了失智、女性、無障礙劇場等多元共融的演出主題，也從創作端實踐共融劇場的平權參與。

灰非白銀髮創作劇團，成員平均年齡高達76歲，部分成員甚至面臨失智的挑戰。本次演出以莎士比亞的《無事生非》以中國經典《梁祝》為靈感，通過即興表演的形式，探索戲劇的可能性。

《萬華女流》由專注女性議題的獨立編舞家嚴婕瑄創作。作品講述了一位名叫「善」的茶室婦女的故事，透過她的經歷，展現了這些女性在社會邊緣的生活狀態。《聚．众》由編舞家王珩、聾⼈舞蹈家林靖嵐和奧地利藝術家王翌熠攜手合作，帶來跨國交流創作及聾人創作者獨特的視角。