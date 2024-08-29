小港醫院、醫揚科技、神光晶片、GLS四合作將開發結合AI影像以及生理數據的全方位醫療檢測輔助系統。（洪靖宜攝）

疫情趨緩後，AI成為下一個影響醫療產業的重大關鍵，高雄小港醫院與3公司將合作開發結合AI影像以及生理數據的全方位醫療檢測輔助系統，由小港醫院負責臨床醫療項目發展與場域實證，醫揚科技則投入AI智慧醫療輔助系統的硬軟體整合，神光晶片專注於開發光譜晶片檢測系統與架構智慧醫療大數據平台，整體的推廣與行銷活動則由全球生命科學統籌。

小港醫院於29日與醫揚科技、全球生命科學以及神光晶片簽約，小港醫院洪志興院長表示，小港醫院近年來投入許多資源於打造智慧醫院，這次結合業界的力量，打造一個兼具影像數據及生理數據的智慧系統，並藉由AI的運用，開發針對臨床實務具有實質幫助的輔助系統，一方面可節省醫師看診的資源消耗、加速新進醫護人員的學習外，還能更提供民眾更便捷、可靠的醫療服務。

醫揚全球總經理莊富鈞則表示，此次合作貫徹在AI醫療方面多元化成長的營運策略，期待加入生理數據的蒐集後，能夠開發出更為全面的醫療輔助系統，如醫生一天下來要看許多檢測資料，透過AI輔助就可以判斷哪些為最緊急需優先處理；神光晶片創辦人柯正浩教授則指，透過搭載光譜晶片的微型光譜儀系列，能夠快速、便利、在地化的得到如同實驗室一般精確的檢測結果。

負責全球市場行銷的GLS發言人魏木忠則認為，全球AI智慧醫療市場估計超過5000億美元，而檢測為醫療的起始，從源頭就精準掌握，然後利用AI的運算能力開發的輔助判讀模式，讓醫師有更有效的醫療行為，盼一條龍式的平台系統，相信真的能為遠距醫療、精準醫療帶來全球性的幫助。