環境部29日公告攸關碳費徵收3子法，部長彭啟明正式宣告台灣正式進入碳定價時代，預計2025年起徵碳費，2026年開始繳費。他指出，環境部規畫3項配套措施，包含100億元「綠色成長基金」、與金管會合作「綠色金融創新」、「台灣淨零基金」，盼企業投入，以加速達成淨零目標。

彭啟明強調，必須彎道超車達成淨零，環境部配合碳定價制度，規畫3項配套措施，第1項為爭取國發會國發基金100億元成立「綠色成長基金」，由環境部依據減碳量決定投資對象，帶動國內淨零相關新興產業，以壯大減碳新創公司幫助台灣減碳。

他表示，第2項措施是「綠色金融創新」與金管會合作，向經濟部爭取保險業及金融業長期投入我國各產業深度節電、淨零措施與資源循環產業；第3項「台灣淨零基金」，結合國內外減碳需求，與國內高碳排業者、創投業者、金融機構及能源業者合作，獲得國際及減碳新技術及實質減量者為標的物，協助全球及台灣減碳的加速推動。

彭啟明也提到，經濟部將在今年至明年對碳費徵收對象、所有企業制定約210億元的輔導措施，包含輔導碳費徵收對象接軌碳費制度、其餘5項措施針對所有企業提出深度節能推動計畫、提供減碳診斷輔導、政府提供補助資源、低利率貸款及減碳租稅獎勵。