林男與杜男相約攜女伴到汽車旅館開起「換妻趴」，雙方還約定若與對方女伴發生性行為，就要付7000元，杜男雖碰了林男女友卻拒絕付錢，氣得林男事後找來朋友，設局將杜男誘出，並對其拳打腳踢，再要求杜男拿出20萬元，在收到杜男家人匯入的5萬元後才放杜男離開，彰化地院審結，判林男等人犯恐嚇取財罪，處有期徒刑6月。

判決書指出，林男與女友在2021年12月中旬，到台中市某汽車旅館，與杜男及其女伴玩交換伴侶遊戲，過程中杜男有碰觸林男女友之性器，林認為杜男應依約給付7000元，但杜男卻認為林男也有碰觸其女伴，不願支付，雙方因此引起金錢糾紛。林男10天後，找來朋友，並透過另一女子假意邀約杜男到汽車旅館見面，杜男不知有詐，應允赴約。

林及友人分乘2車先到汽車旅館，並分別躲藏在2樓房間浴室及玄關樓梯間，以防杜男發現逃跑，當杜男因察覺有異正想離開時被阻止，杜男雖拿出辣椒水噴灑，仍被林男等4人聯手毆打、壓制，導致杜男頭部外傷併頭皮5公分撕裂傷、左肘挫傷。

林男隨即要求杜男給付20萬元，杜男因懾於其等人數、力量優勢，心生畏懼，經討價還價降為10萬元，他連繫家人匯款10萬元至林男銀行帳戶，但杜男家人因受限於網路匯款每日存有金額上限緣故，僅匯款5萬元至林男銀行帳戶，林在確認該5萬元款項入帳後，才放杜男離開。

法官認為，此案金錢糾紛數額僅7000元，林男卻要求杜男給付遠超出7000元甚多之20萬元（或討價還價後之10萬元），已逾越通常一般人可得容忍之程度，不具法律上之適法權源，而另在場3人不僅未予異議、阻攔，反在場助勢、叫囂，4人依共同犯恐嚇取財罪，處有期徒刑6月。