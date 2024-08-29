臻鼎-KY（4958）旗下泰國廠於8月26日進行封頂上樑典禮，合作夥伴Saha Group、建設廠商Thai Obayashi、供應鏈等貴賓共同見證泰國廠建廠重要里程碑，該廠將於2025年上半年試產，第一期投資額達2.5億美元。

臻鼎於2023年6月由臻鼎科技集團旗下子公司鵬鼎控股全資子公司Avary Singapore Private Limited 攜手泰國協成昌集團（Saha Group）簽署合作備忘錄，共同合資成立鵬晟科技，在泰國設置生產基地。

鵬晟順利獲得了泰國投資促進委員會（BOI）審核通過，在泰國巴真府購置工業園區工業用地建廠，在Saha集團全力協助下順利展開工程。承建方為泰國大林（Thai Obayashi），這是一家泰國領先的建築公司，擁有豐富的大型建築施工經驗，並曾承建多座成為國家地標的頂級建築。截至目前，臻鼎科技集團已通過決議投入約2.5億美元，用於泰國園區的第一期建設，預期將於2025年上半年試產，並於2025年下半年進入量產階段。