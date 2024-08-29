受到市場擔心輝達未來營運有雜音的影響，盤後股價重挫近7％，拖累台積電ADR也跌逾3％，致今天台股加權指數一度急挫臨近22,000點大關，最後跌勢收斂，但仍收跌168點。
然而中小股為主的櫃買指數則逆勢上漲，收盤小漲0.26％，但個股活蹦亂跳。
據統計，今天創高股有弘塑、穎崴、台灣精銳、萬潤、昇達科、元太、華景電、精材、大綜、宜特、振曜、友威科、亞泰、健椿、瀧澤科、合騏等16檔，但上市只有穎崴及台灣精銳兩檔，其餘14檔都是櫃買中小型股。
兩檔分別為2,000元及1,000元俱樂部的弘塑（3131）及穎崴（6515），今（29）日股價不甩盤勢大跌，逆勢收漲且寫上市櫃來新高，攜手其他14檔個股，合計16檔個股逆勢突圍攻頂。
受到市場擔心輝達未來營運有雜音的影響，盤後股價重挫近7％，拖累台積電ADR也跌逾3％，致今天台股加權指數一度急挫臨近22,000點大關，最後跌勢收斂，但仍收跌168點。
然而中小股為主的櫃買指數則逆勢上漲，收盤小漲0.26％，但個股活蹦亂跳。
據統計，今天創高股有弘塑、穎崴、台灣精銳、萬潤、昇達科、元太、華景電、精材、大綜、宜特、振曜、友威科、亞泰、健椿、瀧澤科、合騏等16檔，但上市只有穎崴及台灣精銳兩檔，其餘14檔都是櫃買中小型股。
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