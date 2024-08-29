台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及之京華城案，28日以貪污被告身分約談威京集團主席沈慶京（中），晚間移送北檢複訊。（資料照／郭吉銓攝）

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內涉及京華城案，民進黨前立委高嘉瑜今說，柯文哲曾與威京集團主席沈慶京到陶朱隱園招待所唱歌。柯文哲今於記者會上坦認此事，並強調自己從不否認認識沈慶京，財團老闆也是市民，「他說我沒選上，感覺要慰勞一下，就一次。」

柯文哲表示，昨天看沈慶京聲明，沈說郝、柯市府時代有人跟他索賄，還透過中間人，如果他當時知道是誰，自己就處理掉。

柯文哲說，他看到新聞也嚇一跳，既然沈慶京已經在地檢處也發聲明，就直接跟檢察官講到底是誰，也希望檢察官就直接徹查。

柯文哲強調，他從不否認自己認識沈慶京，當台北市長這麼多年來，很多這種人。對他來說，財團老闆也是市民，並證實，沈在他選後有請他唱過一次歌，「他說我沒選上，感覺要慰勞一下，就一次。」

至於應曉薇便當會，柯文哲說，他態度一樣，參加議員便當會，有什麼需求、陳情事件，全部公開透明，都有會議紀錄。他說，對他而言就坦蕩蕩，拜託什麼就寫下來轉給局處辦理，一切依法行政，該怎麼做就怎麼做。