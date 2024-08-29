藝人江蕙將出席大巨蛋國慶節目演唱，有南部粉絲聞訊感到不滿，丁姓便當店老闆表示，2015年一口氣花了10幾萬購買7箱江蕙演唱會紀念酒，期盼日後增值，如今卻聽到她有意復出的消息，有種被騙的感覺，揚言若江蕙真的復出，考慮提告詐欺。

江蕙2015年舉辦數場封麥演唱會，金門酒廠搭配其「藝界人生」4大巡演主題，該年順勢推出「江蕙演唱會紀念酒」，全台限量推出1萬6888套。每組4瓶各取名為「初登場」、「戲夢」、「鏡花水月」和「祝福」包括46度、53度與58度不同酒度的金門高粱，裝入古典手提皮箱，每瓶酒身都有編號，盒子表面有紀念郵戳，整體外觀設計相當精緻，吸引許多粉絲搶購。

台南市丁姓民眾不僅是江蕙粉絲，也愛收藏好酒，2015年在江蕙封麥時購買數箱紀念酒收藏，都未開箱。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

丁姓老闆表示，當初這款酒對外強打江蕙封麥，有紀念價值，民眾普遍認為有增值空間，每組4瓶要價1萬3800元，還造成搶購，網友上網競標，還需要電腦選號，每人限購1組，自己買了1組，再循團購群組管道，花更高價格買到另外6組收藏。

丁男除了是江蕙粉絲，更喜歡收藏好酒，他花了10萬800元購買的7箱的江蕙演唱會紀念酒，放在家中9年不曾開啟，如今聽聞江蕙有意復出，大表不滿，還被朋友笑乾脆開箱喝光，他直斥當偶像卻是這樣反覆的態度，令歌迷觀感不好。

丁男更怒嗆，若江蕙真的復出，就是藝人配合酒廠一連串作假，坑殺死忠歌迷，他將考慮提告詐欺。