三五族群英特磊IET-KY（4971）29日召開法說會，公司今年前兩季均出現虧損，累計上半年虧損0.59億元，董事長高永中表示，上半年營收成長幅度不如預期，加上生產成本提高，營運較具挑戰性，然隨硬體訂單增加、升級產品進入量產，看好下半年業績有望優於上半年，毛利率估將重返30％之上，全年營收則仍將力拚年增20％，並可望由虧轉盈。

IET-KY今年第二季營收1.58億元，單季稅後虧損4,555.2萬元，每股稅後虧損1.24元，連續三季出現虧損情況，公司指出，主因終端消費市場尚未真正回溫，加上原物料價格上升，產能擴增也使得營運與製造成本增加，但產品組合仍相對正面，期望下半年虧損可望收斂，全年力拚轉盈，並仍維持全年營收年成長20％目標。

受營收成長不如預期影響，IET-KY第二季毛利率下探6.44％，較前季的13.46％大幅減少7.02個百分點，然展望下半年，高永中表示，將有1～2個新產品即將進入量產，且硬體構件方面客戶需求亦可望提升，看好全年平均毛利率仍有機會重返約20％，意味第三、四季毛利率將挑戰突破30％，重返2022年高水準，彌補上半年的低迷表現。

展望下半年，預期銻化鎵紅外線磊晶片市場將持續成長，有望貢獻20％營收，6吋磷化銦PIN訂單也已到位，預期需求量將逐季放大，而砷化鎵則以高端pHEMT產品為主力，新產品亦在開發認證中；另硬體構件方面，原先預期單季營收占比將達10％～15％，但目前尚未實現，第二季營收占比僅2.9％，公司仍看好後續客戶訂單將陸續回溫。

至於市場關注大陸擬針對銻礦實施出口管制，高永中也表示，公司已儲備足夠供應2～3年所需的銻金屬原料，並積極購買開源，可確保供貨無虞；此外，國內外客戶在此消息影響下對銻化鎵磊晶產品詢問度也增高，公司後續也將評估銻化鎵磊晶片訂價策略，以反應生產成本及供需情況。