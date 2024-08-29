環境部於今年4月底預告《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》及《碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標》，經過數月溝通與意見蒐集，8月29日正式公告。

環境部長彭啟明表示，目前初步碳費徵收對象約500廠、281家公司，其中141家為上市上櫃公司，其排放量約莫155百萬公噸二氧化碳當量，占全國排碳量54％，若這些企業都能提出自主減量計畫，2030年可以減少14％左右碳排。

彭啟明說，碳費制度相當棘手，但一定要盡快上路，這次子法公告後，宣告台灣邁入碳有價時代，未來政府也將結合公私部門資金，使碳費制度乘為台灣綠色成長動能。

依據規劃，第5次碳費審議會將於9月9日召開，彭啟明指出，若討論順利，預計有機會10月左右就能拍板碳定價，明年起正式公告，但會給與企業練習申報、撰寫自主減量計畫的時間，2025年為試申報，不須繳費，到2026年開始繳交去年度的排放量碳費。

環境部說明，未來徵收的碳費採取專款專用，其收入將用於碳足跡管理、排放源檢查、補助或獎勵減量工作及研發事項，另外也會投入氣候變遷調適的研擬及推動。

另外，在子法公告後，環境部規劃與經濟部辦理10場以上說明會，今年底開始受理自主減量計畫審查，並由經濟部模擬計畫撰擬輔導。待年底正式費率公告生效後，環境部將建置碳費試算平台及諮詢窗口。