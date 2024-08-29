楊祐寧首部擔任監製的亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，今（29）日舉行開播記者會，楊祐寧和劇中Ella陳嘉樺是一對性生活卡卡的夫妻，2人求助性治療師楊謹華。楊祐寧戲裡和Ella有性愛密碼，戲外他和老婆Melinda也有性愛暗號？楊祐寧先是害羞說：「因為家裡還有其他家人，現在說他們就知道了。」但表示性愛暗號不一定事言語，有時候是肢體，搭配手勢幽默道：「有可能是摩斯密碼，敲敲點點。」

楊祐寧在戲裡有些軟爛、調皮，本人和角色一樣？他不改冷面笑匠個性回：「虛虛實實啦。」其實生活中老婆偶爾也會念他生活習慣，「像我回到家就會想癱在沙發上，她就會覺得我幹嘛穿著牛仔褲，為什麼不要換回居家服，但我現在就不想動。」明天就是他的生日，他會和老婆一起吃飯。

楊謹華飾演性治療師，事前她先上了親密指導課，除了性感的性愛課需要學習，連「叫聲」也都多次討論。親密指導老師教學要用動作帶動到聲音，用丹田出來的聲音而不是喉嚨，不然一整天拍攝會很傷害聲音。楊謹華表示：「剛開始要叫出來真的很害羞，而且上課的地點還有其他人在辦公，真的超不好意思。」但也透露真正拍攝時，一開拍就很入戲，在那個情境中透過律動配合呻吟聲，用表演的方式把它呈現出來。《今夜一起為愛鼓掌》9月1日起在MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。