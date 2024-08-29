今年第10號颱風珊珊，目前已經登陸日本造成當地多處災情與傷亡，也導致許多旅客只能無奈取消計劃。為此，女星成語蕎就在threads上抱怨，知名旅遊平台Agoda推皮球，遲遲不願退費，讓她誓言：「從此不會再用！」

原定29日飛往日本的成語蕎，因颱風的關係決定先行打給日本飯店詢問退費事宜。不過日本飯店業者告知，由於是透過Agoda訂房，請成語蕎先聯繫Agoda客服。

但成語蕎聯繫Agoda後，竟得到「飯店同意才可以退費！」的答案，但回過頭來詢問日本飯店業者，對方竟說早已回覆Agoda，「因為颱風所以很早就表示可以全額退費！」

成語蕎字句充滿怨言，誓言不會再用這訂房平台。（圖／IG＠imjennycheng）

歷經一番波折，成語蕎能做的都做了，連Agoda要求提供日本飯店人員的名字都給了，但還是遲遲等不到答案，Agoda反而還一直要求提供證明文件。如今Agoda又聲稱中間商暫時聯繫不到，讓她氣到瘋掉，「Agoda真的讓我刷新三觀！從此不會再用這個平台訂房！」、「一直打電話到懷疑人生！」

貼文曝光後，就有過來人留言表示不意外，指稱Agoda的理由都是同一招，「推給飯店，飯店會說要不要退款是平台方決定，阿勾大最後會要你提供資料，然後再跟你說資料不符合不適用…」成語蕎看完後直呼：「超離譜！颱風原因還這樣處理。」