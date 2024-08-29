陳姓婦人前往花生田除草，許久未歸，兒子出門尋人，驚見母親身亡。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣卑南溪堤防旁昨（28）日晚間驚傳命案，66歲陳姓婦人衣衫不整、下身赤裸陳屍農地，死狀離奇。遺體今（29）日經檢察官及法醫相驗，死因為心因性疾病突發而亡。

死者丈夫表示，案發地點為種植花生的農田，妻子前往除草，因許久未歸，兒子出門尋人，才發現妻子身亡；對於妻子的死狀，他說，「沒有怪異之處，她是跌倒，就在那邊掙扎，腳也踢，手也抓，才會衣冠不整」。

關山警察分局海端分駐所昨日20時21分接獲報案，於卑南溪堤防旁發生疑似意外死亡事故，隨即派員採證，並將報請台東地檢署檢察官相驗釐清死因。

今日14時許，由檢察官及法醫在關山慈濟醫院辦理相驗，並於15時許相驗結束，結果該案並無外力介入，其死因為心因性疾病突發而導致死亡。

關山警察分局呼籲，近日天氣炎熱，在外工作應注意水分之補充，也最好結伴同行，隨時注意身體變化，若有不適應立即就醫，以維護自身安全。