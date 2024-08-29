富邦悍將在2024季中選秀會共選進8名球員，29日宣布，除先前成為球隊即戰力的首輪張育成、第二輪張奕外，再與季中選秀會的第三至八輪指名球員陳鐿中、陳品宏、盧柏華、楊閔貽、黃英奇、潘瑋祥等新秀談定簽約條件。

悍將第三輪指名選手為來自南華大學的投手陳鐿中，身材高大的他最快球速149公里，是南華大學連兩年大專棒球聯賽闖進冠軍賽的王牌投手，陳鐿中以簽約金370萬元附帶激勵獎金75萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入悍將。

悍將第四輪指名球員為來自台北市立大學的投手陳品宏，以簽約金310萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第五輪指名為來自台灣體大的捕手盧柏華，以簽約金240萬附帶激勵獎金50萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

第六輪指名來自台灣體大的內野手楊閔貽，簽約金190萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第七輪是畢業於平鎮高中的投手黃英奇，以簽約金100萬附帶激勵獎金70萬、一軍月薪9萬的2.5年合約條件加入，第八輪指名來自新北禾聯成棒隊的外野手潘瑋祥，以簽約金60萬附帶激勵獎金40萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

悍將與今年選秀會選進的8名球員全數談定加盟條件，球團期待年輕新秀們在投入球隊訓練後，早日成為悍將重要戰力、在職棒舞台發光發熱。