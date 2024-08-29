寶山鄉大雅路二段附近27日下午出現管線破裂漏水，自來水第三區處前往停水搶修後，受影響社區住戶達千戶，當日晚間9時雖然已復水，但直至29日仍有某社區部分住戶仍無水可用，台水公司懷疑社區內有破管或是地下漏水現象，已派出兩輛水車供取水，同時配有檢修漏人員測漏。
寶山鄉長邱振瑋指出，因道路底下自來水管線破損漏水，導致鄰近新竹山莊的安居社區、家園社區等等超過千戶居民無水可用，雖然通報漏水當天已搶修復水，但仍持續接到民眾陳情沒有水。
新竹給水廠廠長王晨昕解釋，27日下午接獲破管通報，隨即進場搶修，當天晚間9時已修復供水，但仍有社區持續反應無水可用。據了解，社區為斜坡，僅有高點處無水可用，懷疑社區內有破管或是地下漏水現象，已派出兩輛水車供民眾取水，同時還有配檢修漏人員測漏。
至於有民眾抱怨為何鄰近的台積電用水無虞，自家卻遲遲等不到水，王晨昕解釋剛復水時所有住戶同一時間用水，搶水恐造成水量稍低，並不是不給水，目前其餘社區均有水，僅盛該社區還沒復水，工作人員在社區現場持續檢漏作業，搜索範圍會再縮小。
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