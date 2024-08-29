中信金、台新金搶併新光金，繼台新金宣布換股比例後，中信金也開出每股14,55元要收購新光金；富邦金29日召開今年第2季法說會，總經理韓蔚廷被媒體問及看法時，建議不妨市場普查看看，看被收購公司要拿現金好，還是拿股票好？韓蔚廷當場做普查，詢問現場媒體要選哪個方案。

韓蔚廷指出，富邦金併購日盛金時，是以現金為主，價格確立對賣方(日盛金)股東比較確定，因為股票會漲也會跌，若股東對公司股票有信心，拿股票就比較好。

韓蔚廷認為，每個併購案件都有獨特性，以富邦金剛完成併購日盛金經驗來看，資本規劃以及與員工溝通這兩點最為重要；現在兩家金控搶併新光金，韓蔚廷表示，現在才剛開始，誰先跑、誰領先都不重要，因為要看最後是誰跑到終點線才能算數，只是情況愈看愈複雜，也很難去評斷這件事。

對於金金併，韓蔚廷坦言，合意併購還是比非合意併購好，但最重要是合併後對客戶、股東權益都有正向幫助才行；若中信非合意併購新光金最後結果有成、並走完全部程序，對未來金金併同樣模式將有連鎖效應，大家日後會考量走這樣的途徑，做為金控或金融機構成長的模式。

對於富邦併日盛首個金金併成功案例，韓蔚廷強調，「這是拿實力出來買的」，總計花了500億元的現金才完成，成功先決條件還是要金管會點頭同意才行。