鬼月即將結束，接下來就是農曆8月，有顆吉星將為某些人帶來好運，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，6生肖受到奏書星的影響，容易得到特別的機遇與福氣，讓他們的財運、事業、愛情更上一層樓。

▌生肖雞

當奏書星進入屬雞者的命宮時，會更加突顯其思維敏捷、警覺性強的特質，使他們做決策時更加深思熟慮，不輕易被表象迷惑。奏書星象徵難得的機會和隱藏的幸運，能讓屬雞者對機遇的敏感度提升，在面對機遇時更易捕捉到有利契機，他們的行為會變得更有計畫性和目的性，不再是隨波逐流，而是主動尋找讓自己脫穎而出的道路。

這顆星曜能讓屬雞者心態變得更積極，花更多時間和精力投入擅長的領域，去爭取那些原本難以企及的目標，雖然奏書星的福氣與機遇並非總是顯而易見，但它確實讓他們的生命軌跡更為光明，讓他們的內心充滿希望和期待。

▌生肖牛

當奏書星落入屬牛者的財帛宮，意味著會有意外的好消息或金錢方面的助力，對於屬牛者來說，這段時間或許會發現一些新的財源或投資機會，這些機會看似平常，但卻蘊含著極大的潛力，能夠帶來穩定且持續的收入，另一方面，他們在財務管理上也會變得更加謹慎、有條理和計畫性，寧願選擇長期穩定的投資方式，而非冒險求快。

同時，奏書星也會使屬牛者消費更理性，注重金錢的價值與使用的意義，不會隨意揮霍，以確保每分錢都花在刀口上，而奏書星的福氣也展現在家人或朋友的經濟支持，這樣的助力能夠減輕屬牛者的財務壓力，讓他們財務更加穩定。

▌生肖蛇

當奏書星進入屬蛇者的事業宮，其事業發展將充滿希望與契機，屬蛇者洞察力強、謹慎沉穩的性格會更加強化，讓他們工作敏銳度增加，更擅長抓住時機，為自己的職涯鋪設更為順遂的道路。農曆8月起，屬蛇者工作可能遇到一些特殊機會，無論是升職加薪還是參與重要項目，不僅能夠提升職業價值的契機，還會讓他們獲得上級的賞識和同事的支持，未來面對挑戰時更具信心和決心。

此外，奏書星的影響下，屬蛇者的職場表現會更積極主動，不再只是默默地完成工作，會展現出更強的領導能力和創造力，為團隊帶來新的思路和方案，他們會發現自己更能樂在工作，工作效率提升，在職場上逐步走向成功。

▌生肖豬

當奏書星進入屬豬者的夫妻宮，這顆星曜會為伴侶關係帶來溫暖和諧的氛圍，屬豬者本身具備溫柔、包容的性格，而奏書星的影響將進一步加強這些特質，讓他們在伴侶關係中更能展現耐心與理解。

農曆8月起，屬豬者更容易與伴侶達成共識，彼此溝通更順暢、愉快，奏書星所帶來的福氣，會讓兩人關係充滿幸福感，相互扶持的力量也更為強大，另一方面，屬豬者與異性相處時，會顯得更有魅力、吸引力大增，但他們態度小心謹慎，不會輕易陷入不必要的情感糾葛，能夠理性處理人際關係，確保自身的感情生活穩定而和諧。

▌生肖羊

當奏書星進入屬羊者的福德宮，這顆星曜將強化福德宮所具備的意外好運與貴人支持的特質，屬羊者天生具有溫和、謙遜的性格，而奏書星的到來，使他們關鍵時刻容易獲得來自上層或貴人的幫助，這種幫助往往出乎意料，帶來的效果極為顯著。

農曆8月起，屬羊者面臨困難時，可能有貴人突然出現，並帶來意想不到的支持與資源，使他們能夠順利度過難關。貴人來自物質或精神上的幫助，讓他們的生活、事業都能進一步提升，而這段時間裡，奏書星也會讓屬羊者內心感到平靜與安定，更能從容應對生活的各種挑戰，不會因小事而焦慮或擔憂，這種心態上的穩定，讓他們容易展現真誠與善意，從而吸引更多貴人的關注與支持。

▌生肖兔

當奏書星進入屬兔者的遷移宮，這顆星曜將為他們與外界的互動帶來充滿契機的氛圍，屬兔者本身擅長與人交際，能游刃有餘地周旋在不同環境，而奏書星的到來，會進一步提升他們在外部環境捕捉機會的能力。

農曆8月起，屬兔者外出或與外界接觸時，可能會遇到一些影響深遠的人或事，這些人事物可能看似平凡，但實際互動中蘊含巨大的潛力，這些新的人際關係或外部機會，將為屬兔者事業、生活帶來全新的可能性。此外，奏書星的影響下，屬兔者的適應能力和靈活性也隨之增加，讓他們在陌生環境迅速找到立足點，讓他們遇到貴人相助，這些貴人可能無意間給予他們重要的指引或支持，讓他們的外部拓展之路更加順利。

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